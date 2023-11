Bundestag Scholz über Merz' Klempner-Vergleich: „Stolz auf dieses Lob”

Wenige Stunden später kam die Replik des Kanzlers: „Ich bin ein Anhänger des Handwerks in Deutschland”, sagte Scholz nach einem Treffen mit Maltas Premierminister Robert Abela auf Nachfrage. Man müsse Sachen sehr lange gemacht haben, um sie gut zu machen - auch in der Regierung. „Und da glaube ich, habe ich doch eine gewisse Parallelität mit diesem ehrbaren Handwerk des Klempners”, so Scholz. „Ich jedenfalls bin stolz auf dieses Lob.”