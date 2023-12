Bundestag SPD: Beschluss für Haushalt 2024 nicht mehr in diesem Jahr

07. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Mitarbeiter gehen durch den Verbindungstunnel vom Reichstagsgebäude mit dem Bundestag zum Paul-Löbe-Haus. Seit Tagen ringen die Spitzen der Regierungsparteien hinter verschlossenen Türen um Wege aus dem Milliardenloch im Haushalt. Bild: Bild: dpa

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr kann aus Sicht der SPD-Fraktionsführung nicht mehr vor Jahresende verabschiedet werden. „Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschloßen werden”, schrieb die parlamentarische Geschäftsführerin der größten Koalitionsfraktion, Katja Mast, am Donnerstag in einer SMS an ihre Fraktion, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.