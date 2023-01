Bundestag Streit um Wahlrechtsreform - Union gesprächsbereit

Auch Merz sagte vor einer Sitzung der Unionsfraktion, der Bundestag müsse schnell und signifikant verkleinert werden. „Wir können auf gar keinen Fall mit dem gegenwärtigen Wahlrecht in die nächste Bundestagswahl gehen.” In einem Schreiben an die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP kritisierten Merz und Dobrindt, der Ampel-Vorschlag stelle einen „einmaligen Bruch mit dem System des personalisierten Verhältniswahlrechts” dar. Zugleich versicherten sie, die Union sei „gleichwohl und weiterhin ernsthaft bereit”, über das weitere Vorgehen und eine Reform des Wahlrechts zu sprechen, mit dem Ziel, den Bundestag auf 598 Mandate zu begrenzen.