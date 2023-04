Bundestag Union will U-Ausschuss zum Steuerskandal um Warburg-Bank

Blick auf den Eingang der Warburgbank in Hamburg. Bild: Bild: dpa

Die Union will zur politischen Aufarbeitung des Steuerskandals um die Hamburger Warburg-Bank einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen. Das kündigte Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) am Dienstag in Berlin an.