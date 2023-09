Bundestag Zwei Jahre nach der Wahl: Ein Seenotretter im Parlament

25. September 2023 | Quelle: dpa

Julian Pahlke (Bündnis 90/Die Grünen) war in der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer aktiv. Bild: Bild: dpa

Bald ist Halbzeit. Am 26. September 2021 haben die Deutschen einen neuen Bundestag gewählt. Zwei Jahre später ist die Stimmung in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP längst nicht mehr so aufgeräumt wie zu Beginn, als die Koalitionäre ihrer Vereinbarung für das gemeinsame Regierung einen schwungvollen Titel gaben: „Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit”.