Bundestagspräsident Für Schäuble bleiben USA „unsere wichtigsten Partner“

Ungeachtet aktueller Verstimmungen im transatlantischen Verhältnis möchte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an den engen Beziehungen zu den USA festhalten. „Unsere wichtigsten Partner in der Welt sind weiterhin die Vereinigten Staaten“, sagte Schäuble der WirtschaftsWoche. Man müsse feststellen, „dass sich Deutschland allein nicht in dieser Welt behaupten kann“.