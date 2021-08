Bundestagswahl 2021 Aktuelle Umfragen zu Parteien und Kandidaten im Überblick

Welche Partei ist aktuell die stärkste Kraft in Deutschland? Kurz vor der Bundestagswahl 2021 bleibt das Rennen um die Kanzlerschaft spannend. Die aktuellen Umfragen zeigen, welche Partei derzeit führend ist und wie sich die Umfragewerte in den letzten Wochen verändert haben. Die aktuellen Umfragewerte der einzelnen Parteien, die Different zu den Ergebnissen der Bundestagswahl 2017 sowie die Gewinner und Verlierer auf einen Blick.