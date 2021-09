Bundestagswahl 2021: Bis wann sind die Wahllokale geöffnet?

Rot-rot-grün, Jamaika-Koalition oder erneut GroKo? Wer in den Bundestag einzieht und die neue Bundesregierung bilden könnte, wird am Sonntag bei der Bundestagswahl entschieden. Wir zeigen bis wann Sie wählen dürfen, bis wann die Wahlunterlagen per Brief geschickt werden können und ab wann erste Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zu erwarten sind.