Bundestagswahl 2021: CSU-Landesgruppenchef: K-Frage wird in kommenden zwei Wochen entschieden

Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union wird sich nach Einschätzung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in den kommenden zwei Wochen entscheiden. „Die Zeit ist reif, dass wir in den nächsten zwei Wochen die Entscheidungen treffen“, sagte der CSU-Politiker am Sonntag in Berlin vor der Sitzung des geschäftsführende Fraktionsvorstandes der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Wir würden uns freuen, wenn die Entscheidung möglichst schnell fällt“, sagte Fraktionschef Ralph Brinkhaus. „Ich denke, wir kriegen da jetzt eine Beschleunigung hin“, fügte der CDU-Politiker hinzu.