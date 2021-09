Bundestagswahl 2021: Das Gespenst des Linksbündnisses ist tot

Armin Laschet, der chronisch Unterschätzte und oft schon Totgesagte, hat es offenbar gerade so geschafft, zur SPD in Schlagweite zu bleiben. Mit einer Elefantenhaut hat er Angriffe der politischen Gegner und ständige Sticheleien von Markus Söder ebenso ignoriert wie den Hohn und Spott in den sozialen Medien. Es ist so etwas wie eine Nörgelstimmung entstanden, von der sich die Medien ebenso wie die Demoskopen offenbar zu stark haben beeindrucken lassen. Trotz erdrutschartiger Verluste hat Laschet mit dem sich abzeichnenden Ergebnis die Chance gewahrt, Kurs auf eine Jamaika-Koalition zu nehmen. Gemeinsam mit FDP-Chef Lindner, der diese Option offen bevorzugt, müssen nun die enttäuschten Grünen für ein solches Bündnis gewonnen werden. Das wird viele Zugeständnisse erfordern, die in der Wirtschaft wie im bürgerlichen Lager noch für Unmut sorgen dürften. Aber wenn man die inhaltlichen Schnittmengen der Parteien nebeneinanderlegt, dann ist der Weg der Grünen zur Union immer noch kürzer als der Weg der Liberalen zur SPD.