Bundestagswahl 2021: Dobrindt warnt Union vor verfrühter Debatte über Kanzlerkandidatur

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat CDU und CSU davor gewarnt, bereits jetzt in eine Debatte über die Unions-Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021 einzusteigen. „Ich rate unseren Parteien dazu, diese Debatte jetzt nicht so aktiv zu führen“, sagte der CSU-Politiker in einem am Sonntag gesendeten Interview des „Deutschlandfunks“.