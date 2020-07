Bundestagswahl 2021 Grünen-Chef Habeck tritt als Direktkandidat an

Grünen-Parteichef Robert Habeck will im Wahlkreis Flensburg-Schleswig als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021 antreten. „Der Norden hier ist meine Heimat, privat und politisch. Hier hat alles begonnen“, sagte Habeck der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). „Ich würde meiner Heimat gern ein bisschen was zurückgeben. Es wäre eine große Auszeichnung, dies in direkter Verantwortung für den Wahlkreis tun zu dürfen. Und dafür werde ich kämpfen“, sagte der 50-Jährige, der bereits Mitte Juni angekündigt hatte, auf der Landesliste Schleswig-Holstein anzutreten.