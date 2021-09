Bundestagswahl 2021 Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Denn bei der Bundestagswahl zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Bis 14 Uhr gaben in den Lokalen 36,5 Prozent der Berechtigten ihr Stimme ab, wie Bundeswahlleiter Georg Thiel am Nachmittag bekanntgab. Vor vier Jahren waren es zwar mit 41,1 Prozent noch mehr. Allerdings dürften wegen der Coronakrise mehr Menschen per Brief abgestimmt haben. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor per Briefwahl wählen. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es mindestens 40 Prozent sein. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 76,2 Prozent