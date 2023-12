Bundestagswahl 2021 Muss Berlin noch einmal wählen - und wenn ja, wie viele?

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht will heute verkünden, ob die Bundestagswahl 2021 in Berlin wiederholt werden muss. Bild: Bild: dpa

Stephan Bröchler war bei der Bundestagswahl 2021 noch nicht Landeswahlleiter in Berlin. Wie viele in der Hauptstadt stand er aber Schlange, um seine Stimme abzugeben. Vor dem Bundesverfassungsgericht nannte er „schwere organisatorische Mängel” als Grund dafür, dass nun eine Wiederholungswahl im Raum steht. An diesem Dienstag wird in Karlsruhe das Urteil des höchsten deutschen Gerichts erwartet. Anlass ist eine Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag.