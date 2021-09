Bundestagswahl 2021 Union, FDP und Grüne könnten vom Briefwähler-Boom profitieren

Auch die FDP ist ein Gewinner der Briefwahl. So haben die Liberalen bundesweit 10,3 Prozent der Zweitstimmen per Urne bekommen, in den Briefwahlbezirken waren es hingegen zwölf Prozent. Auch die Grünen verzeichneten ein leichtes Plus bei den Briefwahlstimmen. „Die Briefwähler beider Parteien seien teilweise jene urbane Gruppen, die mehr persönliche Flexibilität am Wahltag bevorzugen“, sagt Jun.