Bundestagswahl: Hier verraten drei Top-Manager, wen sie wählen

The business of business is business also, wie einst Milton Friedman sagte? Nun, da gehen dann doch nicht alle mit. Joe Kaeser etwa, der Ex-Siemens-Boss, mischt sich immer wieder laut und vernehmlich in politische Debatten ein – und er hat auch seine Sympathien für die Grünen und Annalena Baerbock klar zu erkennen gegeben. Stefan Wolf wiederum, der Chef vom Gesamtmetall und Chef des Automobilzulieferers Elring-Klinger rief jüngst offen zu Wahl des CDU-Kanzlerkandidaten auf.