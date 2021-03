Bundestagswahl Kanzler-Umfrage: Söder klar vor Laschet

Vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union liegt CSU-Chef Markus Söder in der Gunst der Bevölkerung klar vor dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wünschten sich 41 Prozent, dass der bayerische Ministerpräsident Söder die Union in den Bundestagswahlkampf führt, nur 14 Prozent sprachen sich für Laschet aus.