Bundestagswahl Lobbyisten setzen bei Wirtschaft auf FDP

Die Public-Affairs-Manager in den deutschen Unternehmen und Verbänden setzen in wirtschaftspolitischen Fragen offenbar stärker auf die FDP als auf die Union. Während die CDU in den vergangenen Jahren durchgehend als die kompetenteste Partei in Wirtschaftsfragen gesehen wurde, hat im Jahr der Bundestagswahl die FDP die Deutungshoheit übernommen. Nach einer repräsentativen Umfrage der Beratungsfirma MSL unter den hauptberuflichen Interessenvertretern fällt die CDU überraschend deutlich von 57 auf 32 Prozent zurück, während die FDP auf 42 Prozent (2020: 21%) wächst und die CDU damit klar überholt. Die Sozialdemokraten können trotz der wachsenden Zustimmung für SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bereich Ökonomie gerade einmal vier Prozent Zustimmung verbuchen. Damit landet die SPD noch hinter den Grünen, die mit lediglich sechs Prozent Wirtschaftskompetenz aufwarten können.