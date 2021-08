Bundestagswahl Mit diesen Zahlen wird Politik gemacht

Dass diese Reaktionen zu den üblichen Ritualen gehören – geschenkt. Richtig ist aber: Das Geschäft der Demoskopie ist schwieriger geworden, die Aussagekraft der Befragungen geringer. Das liegt zunächst am Wahlvolk selbst: Viele werden immer unwilliger, sich an Umfragen zu beteiligen. Das macht die Befragungen teurer und unsicherer. Etliche haben auch keine feste Bindung an eine bestimmte Partei mehr und entscheiden sich immer später.



Dazu kommt ein sehr hoher Anteil an Menschen, die per Brief wählen, und auf künftige Ereignisse gar nicht mehr reagieren können – ab jetzt und in den nächsten Wochen ist also immer Wahltag. Und auch der Konkurrenzkampf unter den Demoskopen, sei es Infratest dimap, die Forschungsgruppe Wahlen, Forsa, Allensbach oder der noch jüngere Online-Konkurrent Civey, ist härter geworden.