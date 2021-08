Bundestagswahl Was die Koalitionsoptionen wirtschaftspolitisch bedeuten

Außerdem – so die vielfach erklärte Sorge der deutschen Wirtschaft – würde wohl die Vermögensteuer (wieder)eingeführt. SPD und Grüne fordern die Abgabe in Höhe von einem Prozent „für sehr hohe Vermögen” beziehungsweise ab einem Vermögen von mehr als zwei Millionen Euro, die Linke naturgemäß noch mehr. Das ifo-Institut warnte jüngst erst wieder in der Studie vor den investitionshemmenden Folgen, die das für den deutschen Mittelstand haben könnte. Aber ein Verzicht darauf erscheint in einem solchen Linksbündnis nahezu undenkbar.