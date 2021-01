Bundestagswahl Umfrage: Union legt im Corona-Jahr deutlich zu

Die Union hat innerhalb des Corona-Jahres einer aktuellen Umfrage zufolge im Parteienvergleich am meisten Zustimmung und Vertrauen gewonnen. 40 Prozent der Befragten sind aktuell der Meinung, dass CDU/CSU am besten mit den Problemen in Deutschland fertig werden, wie aus dem am Samstag veröffentlichten RTL/ntv-„Trendbarometer“ von Forsa hervorgeht.