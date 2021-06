Bundestagswahl: Union legt in Umfrage zu – Dämpfer für Baerbock

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt legen CDU/CSU einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst auch bundesweit zu. Die Parteien von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kommen auf 28 Prozent und verzeichnen damit ein Plus von vier Punkten. So geht es aus dem aktuellen ZDF-Politbarometer hervor. Auch Laschet selbst verbessert sich in der Frage der Kanzler-Präferenz, während Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock deutlich zurückfällt.