Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt legen CDU/CSU Umfragen zufolge in der Wählergunst auch bundesweit zu. Sowohl ZDF-Politbarometer als auch ARD-Deutschlandtrend zeigten am Donnerstag deutliche Gewinne für die Union. Zugleich gibt es kräftige Einbußen bei den Grünen. Auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet selbst verbessert sich in der Frage der Kanzler-Präferenz, während Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock deutlich zurückfällt.