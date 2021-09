Bundestagswahl Wahlprogramme reichen nicht für deutsche Klimaziele

DIW-Expertin Claudia Kemfert bemängelte, trotz der zentralen Bedeutung des Klimaschutzes adressiere ihn kaum eine Partei ausreichend in ihrem Programm. „Das ist in Summe ungenügend“, erklärte sie. „Die Parteien sind aufgefordert, statt Gespensterdebatten endlich die notwendigen Inhalte für erfolgreichen Klimaschutz zu liefern.“



Mehr zum Thema: Wir brauchen weniger Bürokratie – vordergründig besteht darüber in Deutschland Konsens. Sieht man sich aber die Wahlprogramme der Parteien an, beschleicht einen das dumpfe Gefühl, dass Besserung nicht in Sicht ist.