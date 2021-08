Bundestagswahl: Was die Koalitionsoptionen wirtschaftspolitisch bedeuten

Zugeständnisse müssten die Liberalen dann wiederum wohl beim Mindestlohn machen. 12 Euro in der Stunde, ein Plus von knapp drei Euro in einem Schritt, dürfte zehn Millionen Menschen besserstellen, vor allem in Ostdeutschland und Menschen in prekären Jobs. Das dürfte zwar im Dienstleistungsbereich Stellen kosten, doch es handelt sich um das zentrale Wahlversprechen von Olaf Scholz. Und auch die Grünen forcieren 12 Euro die Stunde – mit dem Argument, dass der höhere Lohn die steigenden Kosten beim Klimaschutz ausgleiche.