Bundestagswahl „Was ich von SPD und Grünen lese, entspricht nicht den liberalen Vorstellungen“

Reicht dieses inhaltliche Angebot für ein Ergebnis oberhalb von 13 Prozent? Also für spürbar mehr als die 10,7 Prozent, mit denen die FDP 2017 in den Bundestag zurückkehrte? Christ, ganz Wahlkämpfer, versprüht Optimismus: „Wer eine Linksverschiebung verhindern will, wird FDP wählen“, sagt er. Und ja: ein „Ergebnis von oberhalb 13 Prozent ist möglich“.



Dann müsste sie nur noch, anders als 2017, auch tatsächlich regieren wollen.



