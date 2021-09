Bundestagswahlkampf 2021 Neues Angebot für die Wirtschaft: Steuern runter und weniger Bürokratie

Im Endspurt des Wahlkampfs wollen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz vor allem Selbständige, Freiberufler und Unternehmer ansprechen. In einem gemeinsamen Papier werden vor allem die steuerlichen Ziele der Union noch einmal präzisiert. „Wir wollen die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent deckeln“, heißt es in dem Konzept von Laschet und Merz. „Dabei wollen wir Rechtsformneutralität herstellen, ob für Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Nur so ist unser Steuersystem in Europa und weltweit wettbewerbsfähig“.