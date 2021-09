Bundestagswahlkampf Angriff in letzter Minute

Doch mit der Zeit ist der sicher geglaubte Vorsprung der Union zerronnen. Merkels großes Ziel, als erste Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik selbstbestimmt aus dem Amt zu scheiden und ihre Partei trotzdem noch an der Macht zu halten, scheint ausweislich der aktuellen Umfragen in akuter Gefahr zu sein. Und so sah sich Merkel, die zuletzt eine spürbare Distanz zur Union eingenommen hatte, plötzlich gezwungen, doch noch Wahlkampf für ihre Partei zu machen – und dafür ausgerechnet ihren letzten Auftritt im Bundestag zu nutzen.