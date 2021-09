Bundestagswahlkampf: Grün — und liberal? Ihre Suche ist beendet

Volt vereint in ihrem europäischen Grundsatzprogramm grüne, liberale und soziale Elemente und bringt in ihrem Bundestagswahlprogramm ambitionierte Klimapolitik mit umsichtiger Wirtschaftspolitik zusammen — was den etablierten Parteien aktuell nicht zu gelingen scheint. Anstelle ideologischer Grabenkämpfe und kleinkarierter Personaldebatten betrachtet Volt globale Herausforderungen wie die Klimakrise oder die Digitalisierung ganzheitlich und gesamteuropäisch: Ja, erstens wollen wir Deutschland und Europa bis 2040 klimaneutral machen — aber zweitens wissen wir: Klimapolitik ist immer auch Wirtschaftspolitik.