Bundestagswahlkampf „Ich schaue mit Entsetzen auf die grüne Kampagne“

Frank Stauss nennt sich einen „Wahlkampfbesessenen“. Die Regale in seinem Agenturbüro in Berlin-Mitte stehen voller Kampagnen-Andenken, bevorzugt amerikanischen. Vor ein paar Jahren hat Stauss sein Glaubensbekenntnis in einem Buch zusammengefasst: „Höllenritt Wahlkampf“. Eine Anleitung und zugleich Liebeserklärung an das Werben um Wähler, voller Leidenschaft und Wucht, schonungslos, direkt, außerdem herrlich parteiisch und selbstironisch. Ein typischer Stauss-Satz lautet: Politische Werbung fände er deshalb am spannendsten, „weil man am Ende so schonungslos offen sieht, ob sie funktioniert hat“.