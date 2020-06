Bundesverband der Deutschen Industrie: Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Russwurm soll BDI-Chef werden

Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm soll neuer Cheflobbyist der deutschen Industrie werden. BDI-Präsident Dieter Kempf erklärte am Montag, er habe den 56-Jährigen als seinen Nachfolger an der Spitze des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) vorgeschlagen. Der frühere Siemens-Manager solle am 30. November gewählt werden. „Die Vizepräsidenten haben den Vorschlag einstimmig befürwortet.“ Russwurm habe die Expertise, „ist ein exzellenter Kenner sowohl großer als auch mittelständischer Industrieunternehmen und bringt langjährige unternehmerische sowie verbandspolitische Erfahrung mit“, sagte der 67-jährige Kempf, dessen zweite Amtszeit Ende 2020 planmäßig endet. Nach vier Jahren im Amt werde er selbst - wie es die Satzung als Regel vorsehe - nicht erneut kandidieren.