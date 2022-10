Laut Urteil wäre die Bundesregierung daher verpflichtet gewesen, den Bundestag über das Konzept zu informieren, „sobald es in ihren Einflussbereich gelangt war”. Ein Entwurf hatte spätestens am 30. April 2015 vorgelegen. Die Einsicht wurde erst am 21. Mai ermöglicht. Damit habe die Bundesregierung „verhindert, dass der Bundestag auf das Krisenmanagementkonzept Einfluss nehmen konnte”.