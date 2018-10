Bundesverfassungsgericht Grüne wollen in Karlsruhe Einsicht in Regierungsakten erstreiten

BerlinDie Grünen wollen vor dem Bundesverfassungsgericht ein Recht für Bundestagsabgeordnete auf Einsicht in Akten der Regierung erkämpfen. Aufgabe des Parlaments sei es, die Regierung zu kontrollieren und dafür brauche es Transparenz, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, am Mittwoch in Berlin.