Bundesverfassungsgericht Karlsruhe verhandelt wegen Pannen bei Bundestagswahl

18. Juli 2023 | Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht befasst sich ab heute mit einer Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag. Bild: Bild: dpa

Fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl geht es am Bundesverfassungsgericht nun um die Pannen am Wahltag in Berlin und in welchem Umfang die Abstimmung wiederholt werden muss. Zwei Tage lang will sich das höchste deutsche Gericht heute mit einer Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag befassen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Laut einem Gerichtssprecher gibt es 61 weitere Beschwerden mit Bezug auf die Bundestagswahl, darunter eine von der AfD-Fraktion.