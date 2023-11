Bundesverfassungsgericht Schüler mit Legasthenie vor Gericht erfolgreich

22. November 2023 | Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht will klären, ob im Abiturzeugnis von Legasthenikerinnen und Legasthenikern ein Kommentar stehen darf. Bild: Bild: dpa

In Schulzeugnissen darf laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vermerkt werden, wenn Teilleistungen bei der Benotung außer Acht gelassen wurden. Unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit könne dies sogar geboten sein, sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth am Mittwoch in Karlsruhe. Eine solche Regelung dürfe aber nicht nur auf Fälle der Legasthenie - also einer Lese-Rechtschreib-Störung - begrenzt werden.