Bundesverfassungsgericht Wie fair ist das neue Wahlrecht? - Verhandlung in Karlsruhe

Den geplanten Wegfall der Überhangmandate kritisierte daher etwa die CSU scharf. Wäre das neue Wahlrecht schon bei der letzten Bundestagswahl in Kraft gewesen, hätten es von 46 gewonnen Wahlkreisen in Bayern sieben der erfolgreichen Wahlkreisbewerber nicht in den Bundestag geschafft. „Das führt zu Frust bei den Wählern“, sagte der bayerische Innenminister und Landtagsabgeordnete Joachim Hermann. Ganze Wahlkreise blieben verwaist, ganze Regionen blieben mit ihren Anliegen im Bundestag dann unberücksichtigt. „Selbst die Spitzen der Ampel wussten nicht, was sie da beschließen“, sagte Merz.