Bundesverfassungsgerichts-Urteil: Finanzminister Scholz will Steuererhöhungen bei Neuregelung der Grundsteuer vermeiden

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz will bei der erforderlichen Neuregelung der Grundsteuer sicherstellen, dass es nicht zu Steuererhöhungen für Grundeigentümer und Mieter kommt. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande der ersten Klausur des neuen schwarz-roten Kabinetts in Schloss Meseberg nördlich von Berlin.