Bundesverkehrsministerium Lkw dürfen nicht schwerer beladen werden

In Hannover trifft sich die Transportbranche zu ihrer Weltleitmesse IAA Nutzfahrzeuge und zeigt mögliche Lösungen für die logistischen und umweltpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), versprach „überzeugende Lösungen“. Im Mittelpunkt stehen laut Mattes Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahren, Elektromobilität und urbane Logistik. In einer Zeit des stetig wachsenden Online-Handels werde die effiziente und emissionsfreie Lieferung bis zur Haustür zum „strategisch wichtigen Auftrag“ an die gesamte Logistik- und Transportbranche. Elektro-Transporter in Serienreife sollen in Hannover zu sehen sein, zudem Stadtbusse und mittelschwere Lastwagen mit E-Antrieb. Auch das automatisierte Fahren spielt in der Nutzfahrzeugbranche eine immer größere Rolle.

