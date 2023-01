Die CDU will ihr Profil nach dem Machtverlust im Bund stärker schärfen und sich in zentralen Themen wie Wirtschaft und Klimaschutz neu positionieren. „Ich möchte, dass die CDU ihre wirtschaftspolitische Kompetenz wieder zurückgewinnt“, sagte Parteichef Friedrich Merz vor einer Klausur des Bundesvorstands am Freitag in Weimar im ZDF.