Bundesvorstand CDU will Profil bei Wirtschaft und Klimaschutz schärfen

13. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz steht wegen seiner Äußerungen zu Migrantenfamilien in der Kritik. Bild: Bild: dpa

Die CDU will ihr Profil nach dem Machtverlust im Bund stärker schärfen und sich in zentralen Themen wie Wirtschaft und Klimaschutz neu positionieren. „Ich möchte, dass die CDU ihre wirtschaftspolitische Kompetenz wieder zurückgewinnt”, sagte Parteichef Friedrich Merz vor einer Klausur des Bundesvorstands am Freitag in Weimar im ZDF.