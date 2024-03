Bundeswehr-Abhörskandal „Deutschland hat durch den Taurus-Leak Vertrauen eingebüßt“

WirtschaftsWoche: Frau Domscheit-Berg, Russland hat ein Telefongespräch zwischen hochrangigen Bundeswehr-Vertretern über einen möglichen Taurus-Einsatz abgehört und einen Mitschnitt veröffentlicht. Was sagt dieser Fall über den Umgang mit Cybersicherheit in Deutschland aus?

Anke Domscheit-Berg: Es ist mir völlig schleierhaft, wie die Bedrohungslage so falsch eingeschätzt werden konnte. Wir befinden uns in einem Informationskrieg, in dem Russland versuchen wird, jede mögliche Schwachstelle auszunutzen, um geheime Informationen zu sammeln und sie dann nach Belieben auch für Propagandazwecke zu nutzen. Das sollte auf einer so hochrangigen Ebene der Bundeswehr eigentlich klar sein. Eine derartige Vernachlässigung klassischer OpSec, von Operational Security, ist schockierend und dramatisch.