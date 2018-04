Bundeswehr: Airbus A400M – ein Militärtransporter mit Imageproblemen

Was ist tatsächlich dran an der Kritik? Kann der technisch überaus komplexe A400M heute schon alles, was er können müsste? „Die zugesagten Fähigkeiten sind noch nicht zu 100 Prozent erreicht“, gibt der fürs A400M-Programm zuständige Airbus-Sprecher Florian Taitsch zu und meint: „Da ist in der Tat noch Luft nach oben, auch wenn wir mit Hochdruck dran arbeiten.“ Er stellt eine unterschiedliche öffentliche Wahrnehmung des gleichen Flugzeugs in anderen Kundenländern wie Frankreich und Großbritannien fest.