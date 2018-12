 Bundeswehr : Bundestag äußert Bedenken zu Einsätze in Syrien und Afghanistan

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte am Freitag gesagt, „derzeit, unmittelbar“ seien das deutsche Engagement und das deutsche Mandat im Kampf gegen den IS nicht von den bisherigen Ankündigungen der USA betroffen. „Die Sicherheit der deutschen Soldaten ist unverändert in den Einsatzgebieten gewährleistet“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag.