Bundeswehr Deutsche Brigade in Litauen soll bis 2027 stehen

18. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Verteidigungsminister Pistorius im gepanzerten Radfahrzeug Boxer bei der Übung «Griffin Lightning» in Litauen. Bild: Bild: dpa

Die Nato-Partner Deutschland und Litauen wollen bis 2027 eine vollständige Einsatzbereitschaft der neuen deutschen Kampfbrigade in der baltischen Republik erreicht haben. Für eine robuste und kriegstüchtige Brigade solle umfangreiche Infrastruktur in Rudninkai nahe der Hauptstadt Vilnius sowie in Rukla bei Kaunas entstehen, vereinbarte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag mit seinem Amtskollegen Arvydas Anusauskas. An den beiden Militärstandorten sollen Kasernen und Wohnunterkünfte nach deutschen Erfordernissen gebaut werden.