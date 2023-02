Bundeswehr: Die Wehrpflicht würde der Gen Z guttun

Vor allem aber täte eine Wehrpflicht dem Mindset der Generation Z gut. Wer in behüteten Verhältnissen aufgewachsen und am Arbeitsmarkt umworben ist – dem schaden ein paar Lehren nicht, die die Bundeswehr gut vermitteln kann: Das Leben ist selten ein TikTok-Tanz. Der Alltag oft unbequem. Gehorsam schwierig. Kameradschaft ein Gewinn. Auch für spätere Arbeitgeber.



