Bundeswehr Führt die Wehrpflicht wieder ein!

Eine Armee lässt sich einfacher kontrollieren, wenn sie gesellschaftlichem Austausch unterworfen ist, wenn mehr Familien mit ihr in Kontakt kommen. Missstände bei Führung und der Ausrüstung würden schneller öffentlich. Gleichzeitig würde die Sinnhaftigkeit so mancher vermeintlich harmlosen Mission hinterfragt. Politiker werden vorsichtiger, wenn ihre Kinder und die vieler Wähler womöglich ihr Leben lassen.



Ein letztes Argument: Der Wunsch, zwischen Schule und Studium noch etwas anderes zu machen, scheint ausgeprägt, ließe sich aber sinnvoller kanalisieren: Auf Neuseeland treten sich junge Deutsche auf die Füße, australische Zitronenfarmer jubeln über all die billigen Work-and-Traveller. Für alle, die den Wehrdienst verweigern, sollte es einen sozialen Ersatzdienst geben - auch über den kann man Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Zu tun gäbe es genug, von der Altenpflege bis zur Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder.