Bundeswehr Geld allein löst keine Probleme

Wenn Geräte wie Panzer zum Einsatz kommen, dann herrscht entweder Krieg oder zumindest Krise – in jedem Fall aber ein Ausnahmezustand. Und für den Ausnahmezustand sollten besondere Vorschriften gelten. Das ist aber nicht immer der Fall. Für Arbeitsplätze im Panzer etwa gelten teilweise dieselben Regeln wie im Büro. Zum Beispiel die ISO-Norm 9241, die besagt, wie der Arbeitsplatz beschaffen sein muss. An diese Norm müssen sich auch die Hersteller von Panzern halten. Das wäre noch zu verkraften, würden sich Gesetze und Regeln nicht mitten in der Entwicklung ändern – in Bezug auf den Arbeitsschutz, erlaubte Abgasmengen et cetera. Ein Panzerhersteller kann dann nicht einfach einen neuen Bürostuhl ordern, sondern muss gegebenenfalls komplexe Umbauten vornehmen. Auch das kostet wertvolle Zeit und ist ein Standardproblem bei langwierigen Projekten.