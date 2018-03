Bundeswehr: Gezerre um den Tornado-Ersatz

Doch die Jahre des Fliegers sind gezählt. Der von Italien, Großbritannien und Deutschland in den Achtzigerjahren entwickelte Jet wird bald ausgemustert. Schon heute sind nur noch 85 Einheiten im Einsatz. Gekauft wurden einst 357 Flugzeuge. Klar ist: Spätestens ab 2025 muss eine neue Lösung her. Und die ist gar nicht so einfach. Denn der Tornado spielt bei der Bundeswehr eine Sonderrolle, da er auch die Aufgabe der nuklearen Teilhabe erfüllt. Im Notfall müssten die Tornados die in Deutschland stationierten Atombomben zu ihren Zielen tragen.