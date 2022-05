Bundeswehr Heeres-Inspekteur: Können kaum abhörsicher kommunizieren

Mais verwies darauf, dass die Defizite auf deutscher Seite schon jetzt die Zusammenarbeit mit Verbündeten störten. So fahre beim von Deutschland geführten Nato-Gefechtsverband in Litauen ein deutscher Schützenpanzer Marder neben den niederländischen sowie den norwegischen Kompaniechef. Es werde „von Turm zu Turm“ gerufen, was der deutsche Kommandeur gerade offen im Funk befohlen habe. „Niederländer und Norweger können uns nicht mehr hören oder sind nicht mehr bereit, das Sicherheitsrisiko unverschlüsselter Kommunikation auf sich zu nehmen“, sagt Mais.