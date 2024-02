Bundeswehr Högl fordert Bürgerrat zur Wehrpflicht-Debatte

13. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die Wehrpflicht könne in ein Gesellschaftsjahr nach schwedischem Vorbild eingebettet werden, so die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD). Bild: Bild: dpa

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, fordert einen Bürgerrat, um die Einführung eines allgemeinen Diensts in Bundeswehr und Zivilorganisationen zu erörtern. „Das Thema gehört in den Bundestag und in die Mitte unserer Gesellschaft. Ein Bürgerrat verbindet beides vortrefflich”, schreibt die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal Table Media.